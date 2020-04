Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance signe un chiffre d'affaires en hausse au T1 Reuters • 28/04/2020 à 18:11









28 avril (Reuters) - Teleperformance SE TEPRF.PA a annoncé mardi dans un communiqué : * UN CHIFFRE D'AFFAIRES À 1,35 MILLIARD D'EUROS AU T1, SOIT + 6,4 % À DONNÉES PUBLIÉES VERSUS. 1(ER) TRIMESTRE 2019 ET + 6,2 % À DONNÉES COMPARABLES * A LANCÉ UN PROGRAMME DE RÉDUCTION DE COÛTS DE L'ORDRE DE 250 MILLIONS D'EUROS ET A GELÉ SON PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS JUSQU'À NOUVEL ORDRE * A SÉCURISÉ LE 15 AVRIL 2020 DES LIGNES DE CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRES POUR 655 MILLIONS ET DISPOSE AU TOTAL DE PLUS DE €1,5 MD * S'ATTEND À UN T2 PLUS DIFFICILE MAIS ABORDE LE SECOND SEMESTRE AVEC CONFIANCE POUR ACCOMPAGNER LE REDÉMARRAGE DES ACTIVITÉS DE SES CLIENTS Le communiqué : https://reut.rs/2Wa3AL9 Pour plus de détails, cliquez sur TEPRF.PA <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Le communiqué : https://reut.rs/2Wa3AL9 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Rédaction de Paris)

