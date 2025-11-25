 Aller au contenu principal
Téléperformance : ricoche sous 60,6E, vers une rechute sur 56,4E
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 11:39

Téléperformance ricoche sous 60,6E (résistance oblique baissière) et s'achemine vers une rechute sur le récent plancher des 56,4E des 18/19 novembre 2025... qui coïncide avec les niveaux testés il y a 11 ans, le 18 novembre 2014.
L'objectif suivant serait 51,84E (ex-'gap' du 12 novembre 2014), puis 43,7E, l'ex-plancher du 27 juin et 17 octobre 2014.

TELEPERFORMANCE
59,0600 EUR Euronext Paris -2,22%
