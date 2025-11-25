Téléperformance : ricoche sous 60,6E, vers une rechute sur 56,4E
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 11:39
L'objectif suivant serait 51,84E (ex-'gap' du 12 novembre 2014), puis 43,7E, l'ex-plancher du 27 juin et 17 octobre 2014.
Valeurs associées
|59,0600 EUR
|Euronext Paris
|-2,22%
A lire aussi
-
Hausse de la taxe foncière pour 7,4 millions de logement : le gouvernement esquisse un rétropédalage
L'administration fiscale mène une mise à jour de son fichier de logements, y ajoutant des millions "d'éléments de confort" appelés à faire grimper la note pour les propriétaires. "On n'est pas dans le moment de le faire", juge le ministre du Logement. "Au moment ... Lire la suite
-
(AOF) - Casino (-4,80%, à 0,258 euro) Au lendemain d'un bond de 5,45%, l'action Casino repart à la baisse. Hier, le groupe de distribution a dévoilé son plan Renouveau 2030, qui "traduit la volonté du groupe de consolider son redressement et de poursuivre son développement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
-
Novartis compte supprimer 550 postes en Suisse d'ici fin 2027 dans le cadre d'une modernisation d'une usine où il compte cesser la production de comprimés et capsules pour se concentrer sur les thérapies cellulaires, a annoncé le groupe mardi. Son usine à Stein, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer