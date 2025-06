Teleperformance : ricoche lourdement sous 96E information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - Teleperformance ricoche lourdement sous 96E, en direction du récent plancher des 85,86E du 11 avril, 5 mai et 3 juin.

En cas de rupture, un retracement du plancher des 83E du 9 avril semble hautement probables.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 89,7800 EUR Euronext Paris -3,32%