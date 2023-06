Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: reconnu partenaire Microsoft pour le cloud information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 09:26









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir reçu le statut de partenaire Microsoft Solutions Infrastructure, reconnaissance qui 'atteste de l'expertise de la société et de son engagement continu à déployer des solutions complètes Microsoft d'infrastructure dans le cloud'.



Ce statut distingue les entreprises qui permettent à leurs clients d'accélérer leur migration vers la plateforme cloud Microsoft Azure. Son obtention par le groupe reflète son engagement à accompagner la transformation digitale de ses clients.



'Les centaines de projets Azure gérés par nos équipes ont permis aux clients de Microsoft de relever leurs défis tout en optimisant leurs ressources grâce au cloud', commente Dev Mudaliar, global chief information officer de Teleperformance.





