(CercleFinance.com) - Teleperformance rechute de -4% vers 81,2E (sous les 82,2E du 13 janvier) et pourrait s'en aller retracer le récent support historique des 80E (un 'plus bas' depuis fin juillet 2016) des 17 et 19 décembre dernier.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 82,70 EUR Euronext Paris -2,38%