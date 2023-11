Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: réalise une levée de 1 400 ME d'obligations information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 17:58









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir levé avec succès un total de 1 400 millions d'euros d'obligations senior non garanties libellées en euros.



Teleperformance a émis deux tranches : une obligation senior à 5 ans pour 700 millions d'euros (échéance le 22 novembre 2028) qui portera un coupon annuel fixe de 5,25 %, et une obligation senior à 8 ans pour 700 millions d'euros (échéance le 22 novembre 2031) qui portera un coupon annuel fixe de 5,75 %.



L'opération, sursouscrite plus de 5,1x par une base diversifiée d'investisseurs institutionnels, a été très bien accueillie.



Le produit des obligations sera affecté au financement des besoins généraux de Teleperformance et au refinancement partiel du crédit-relais mis en place dans le cadre de l'acquisition de Majorel.





