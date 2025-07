Teleperformance : que faut-il attendre des résultats semestriels dans cet environnement adverse ?

teleperformance (Crédit: credit photo Teleperformance / Flickr)

Le leader des centres d'appels, avec quasiment 500.000 salariés dans le monde, publiera ses résultats semestriels le 31 juillet. Le groupe devrait afficher des performances globalement stables, avec des facturations attendues en hausse de 1,5% par Oddo BHF et TP Icap Midcap, mais il y a des vents contraires.

Le numéro un mondial des centres d'appels Teleperformance publiera le 31 juillet ses résultats semestriels. Oddo BHF et TP Icap Midcap s'attendent à une faible progression du chiffre d'affaires de 1,5% sur un an et à une stabilité de la rentabilité. Les deux bureaux de recherche s'accordent à dire que l'activité «Core Services», qui représente 85% des ventes, devrait croître de 2,65% sur le semestre, portée par le retour à une dynamique positive sur la zone Amérique (-0,8% en 2024, prévue à +0,8% sur la période) et «la poursuite d'une bonne progression» en EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et Asie (+3,8%). Plombée par l'arrêt du contrat Visa UK et «le ralentissement des activités d'interprétariat LLS suite à l'arrivée de Trump», les facturations de la branche des services spécialisés, qui représentent les 15% restants du chiffre d'affaires, devraient afficher des performances plus mitigées, attendues en contraction de 7% au deuxième trimestre et de 4,8% sur le semestre.

La marge opérationnelle est attendue à 13,8% par TP Icap Midcap et à 13,9% par Oddo BHF; elle était à ce même dernier niveau au premier semestre de l'an dernier. Les courtiers pointent du doigt plusieurs facteurs affectant la rentabilité, essentiellement la moindre contribution de LLS (LanguageLine Solutions) et la perte du contrat Visa UK, que ne parviendra pas à compenser l'intégration au début d'année de l'américain ZP. La dépréciation du dollar devrait également pousser à la baisse la marge opérationnelle des «Core services» de 10 points de base, à 10,9%.

Oddo BHF à «surperformance», TP Icap Midcap à «conserver»

Les cabinets s'attendent à ce que le groupe confirme ses objectifs annuels, à savoir une croissance comprise entre 3% et 5% en données comparables et entre 2% et 4% à périmètre constant, prenant en compte le «non-renouvellement du contrat dans le domaine des Visas», précise la note d'Oddo BHF, ainsi qu'une marge opérationnelle stable ou en hausse de 10 points de base. TP Icap Midcap ajoute que Teleperformance devrait lancer un «nouveau programme d'investissement dans l'IA de 100 millions d'euros», et bénéficier des «synergies résiduelles» estimées entre 20 et 30 millions d'euros par les cabinets, issues de l'acquisition structurante de Majorel en 2024.

Le groupe prévoit une croissance plus soutenue au second semestre, selon l'analyste de chez TP Icap Midcap, ce malgré «une politique de l'administration [américaine] pénalisante» et un effet devises défavorable. Le bureau de recherche est à «conserver», pour viser 92 euros, et table sur une croissance annuelle de 3% à périmètre constant ainsi qu'une marge opérationnelle de 15%. Oddo BHF, quant à lui, réduit sa prévision de croissance organique de 2,9% à 2,4% mais conserve son opinion de «surperformance» avec une cible de 134 euros, s'inscrivant néanmoins «dans un processus de moyen terme», «le temps que le management rassure sur les éventuels effets perturbateurs de l'IA», précise l'analyste.

Nous sommes acheteurs à titre spéculatif. La génération de flux de trésorerie disponible reste très élevée, attendue à 1 milliard d'euros sur l'exercice, et la valorisation «particulièrement limitée», selon Oddo BHF. Le groupe se transforme, notamment en misant sur l'IA, et devrait continuer d'afficher des performances solides. Nous conseillons l'achat spéculatif en attendant la publication des semestriels, pour viser 130 euros.