Teleperformance: programme de rachat d'actions de 500 ME

(CercleFinance.com) - Teleperformance fait part ce soir de sa décision de lancer un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 500 millions d'euros à réaliser sur la période du 3 août 2023 au 31 décembre 2024.



Les actions achetées seront pour l'essentiel annulées.



'L'opportunité de lancer ce programme de rachat d'actions découle de l'importante génération de flux de trésorerie du groupe, de ses performances hors pair sur son marché dans un environnement macroéconomique difficile, et de ses perspectives de croissance future, qui ne se reflètent pas correctement dans le cours actuel de l'action Teleperformance', indique la société.



Du fait de l'annulation de l'essentiel des actions acquises, la dilution qui résulterait de la réalisation de l'acquisition de Majorel, attendue au cours du quatrième trimestre de l'année en cours, serait partiellement compensée, assure la société.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -2.30%