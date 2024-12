Teleperformance: parmi les grands perdants de 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/12/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Teleperformance figure parmi les grands perdants de l'année 2024 au sein du SBF120, affichant à ce stade une chute de l'ordre de 37% depuis le 1er janvier, contre-performance reflétant principalement deux séances de très forte baisse en début d'année.



Le 28 février, le titre avait plongé de 14,1% sous le coup d'une communication de la fintech suédoise Klarna au sujet de son assistant alimenté par OpenAI, communication ayant montré l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur la gestion de la relation clients.



Selon Karna, cet assistant IA avait cumulé 2,3 millions de conversations en l'espace d'un mois, soit les deux tiers des discussions de son service client, et réalisé le travail de 700 agents à temps plein avec le même score de satisfaction client que les agents humains.



'Nous voyons Teleperformance devenir un fournisseur de solutions alimentées par l'IA', tempérait alors HSBC, reconnaissant que l'IA pourrait certes pénaliser le chiffre d'affaires du groupe, mais aussi soutenir ses marges.



L'action a néanmoins de nouveau plongé quelques jours plus tard (-23,1% le 7 mars), sur des résultats 2023 inférieurs aux attentes et de perspectives 2024 décevantes, avec notamment une croissance organique du chiffre d'affaires attendue entre +2 et +4% seulement.



'La valorisation reste toujours très limitée (EV/ROC 2024 à 6,6 fois), mais compte tenu de la faible visibilité sur la croissance organique, la revalorisation du groupe ne devrait s'inscrire que dans un processus de moyen terme', réagissait alors Oddo BHF.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 83,46 EUR Euronext Paris +2,13%