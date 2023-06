Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: nouvelle directrice juridique nommée information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 09:52









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce la nomination de Teri O'Brien au poste de directrice juridique et de la conformité, à compter du 1er juillet, succédant à Leigh Ryan qui prendra sa retraite à cette date après plus de six ans passés au sein du groupe.



Teri O'Brien a rejoint Teleperformance le 15 mai et travaille en étroite collaboration avec Leigh Ryan afin d'organiser la transition. Auparavant, elle a été conseillère externe du groupe aux États-Unis durant de nombreuses années.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Teri O'Brien sera responsable de tous les aspects juridiques ainsi que de la conformité et de la protection des données personnelles. Elle sera aussi membre du comité exécutif de Teleperformance.





