Teleperformance: leader du CAC, un analyste veut y croire

(CercleFinance.com) - L'action Teleperformance signe de loin la plus forte hausse de l'indice CAC 40 jeudi matin, soutenu par des propos favorables des analystes de Morgan Stanley, qui relèvent leur objectif de cours sur la valeur.



Vers 11h15, le spécialiste de l'externalisation de l'expérience-client s'adjuge plus de 4,4%, alors que le CAC grignote au même moment autour de 0,1%.



Dans une étude consacrée au secteur des services aux entreprises, Morgan Stanley indique avoir rehaussé sa cible sur l'action de 147 à 150 euros, tout en maintenant sa recommandation 'surpondérer' sur la valeur.



'Si nous reconnaissons que les perspectives de long terme de Teleperformance demeurent incertaines du fait des inquiétudes entourant l'essor bien identifié de l'IA, nous pensons qu'il y a des raisons de se montrer plus positifs sur le court terme au vu de son potentiel de revalorisation', explique la banque américaine.



Selon Morgan Stanley, le point d'inflexion observé au niveau de la croissance organique devrait se confirmer cette année, grâce à la fin du ralentissement du segment de l'externalisation des services client, ce qui pourrait permettre de bonnes surprises en comparaison du consensus.



La firme new-yorkaise souligne que le titre se paie actuellement sur la base d'environ cinq fois ses résultats, un niveau de valorisation jugé 'déprimé'.



MS estime par ailleurs que le solide flux de trésorerie disponible dégagé par le groupe pourrait lui permettre d'accroître de manière 'significative' la rémunération de ses actionnaires, dans l'hypothèse de l'absence d'opérations de fusions-acquisitions (M&A).





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 86,54 EUR Euronext Paris +4,54%