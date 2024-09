Teleperformance lanterne rouge dans le sillage de Concentrix

(AOF) - Plus fort repli de l'indice CAC 40, Teleperformance dévisse de 5,80% à 94,20 euros et dans de forts volumes. Le spécialiste de la relation client, qui restait sur deux séances dans le vert, subit les mauvaises performances de son homologue américain Concentrix qui a publié hier soir des comptes trimestriels décevants. La société a publié un bénéfice par action de 2,87 dollars contre 2,76 dollars l'an passé à la même période. Sa marge opérationnelle a chuté de 6,4 % contre 9,9% un an plus tôt et le bénéfice net a plongé de 79% à 16,6 millions de dollars.

Les revenus sur la période sont ressortis en hausse de 46% en données consolidées à 2,38 milliards de dollars. La croissance est ressortie à 2,6% en pro forma à taux de change constants.

Sous la menace réelle de l'IA, les opérateurs de la relation client restent très surveillés.

En savoir plus sur le secteur Communication et Publicité

Un marché mondial qui se porte bien

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.