Teleperformance: l'OPA sur Majorel est lancée

(CercleFinance.com) - Teleperformance a annoncé vendredi le lancement de son offre publique d'achat en vue de faire l'acquisition du groupe luxembourgeois Majorel, une opération qu'il avait initialement dévoilée en avril dernier.



L'OPA, qui se fera via le rachat de la totalité des actions en circulation au prix de 30 euros l'action, représente une transaction en numéraire valorisée autour de trois milliards d'euros.



Mais les actionnaires de Majorel auront aussi la possibilité de recevoir des titres Teleperformance, sur la base d'un ratio d'échange de 30 actions Teleperformance pour 217 actions détenues.



Le groupe français avait annoncé fin avril vouloir prendre le contrôle de ce spécialiste de la gestion de l'expérience client, jusqu'ici détenu par l'allemand Bertelsmann et le marocain Saham.



La période d'acceptation de l'offre doit courir du 14 août au 20 octobre, en vue d'une finalisation de l'acquisition dans le courant du quatrième trimestre.



Le titre Teleperformance perdait 0,4% vendredi dans les premiers échanges, tandis que l'action Majorel cotée à la Bourse d'Amsterdam prenait 1,4% pour se rapprocher, à près de 29,5 euros, du prix proposé par l'acquéreur.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -1.92%