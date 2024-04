Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance: hausse du CA de 26% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 18:05









(CercleFinance.com) - Teleperformance publie un chiffre d'affaires de 2542 ME au titre du 1er trimestre, en hausse de 26,7% en données publiées par rapport à la même période un an plus tôt (ou +0,9% en pro forma), soit dans la fourchette haute des attentes du groupe.



Teleperformance met notamment en avant la poursuite active du développement des activités offshore, notamment en Inde pour le marché nord-américain et la bonne dynamique enregistrée dans les services financiers et le secteur automobile.



La société confirme ses objectifs financiers 2024 à savoir une croissance du chiffre d'affaires pro forma comprise entre + 2 % et + 4 %, et une hausse de marge d'EBITA récurrent comprise entre + 10 pbs et + 20 pbs sur une base pro forma.



Teleperformance anticipe aussi une progression du cash-flow net disponible et la poursuite du retour aux actionnaires jusqu'à 2/3 du cash-flow net disponible incluant rachats d'actions et dividendes versés.



'Par ailleurs, nous continuons d'intégrer avec succès les activités de Majorel au sein de Teleperformance. Avec un plan de synergies de coûts aujourd'hui en bonne voie, nous confirmons l'objectif d'atteindre 150 millions d'euros de synergies d'ici 2025', a souligné Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance.





