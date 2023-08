Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : grimpe de +4%, refranchit les 120E information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 12:04









(CercleFinance.com) - Teleperformance trouve du soutien à 114E (niveau testé il y a plus de 5 ans, mi-février 2018) et grimpe de +4%.

Le titre refranchit les 120E pour la 1ère fois depuis le 11 août: la tendance reste clairement négative malgré tout et pour ressortir de l'ornière, il faudra refranchir la récente résistance des 130E puis surtout l'oblique baissière moyen terme qui gravite vers 140E.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +2.82%