Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : gare à la rechute sous 125,4E information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 10:36









(CercleFinance.com) - Teleperformance ne parvient même pas à remonter jusqu'au niveau du 'gap' des 131,25E et rechute vers 126,2E (à 1% du plancher historique des 125E) : la récente cassure du support des 135E du 27/12/2018 avait validé un retour vers 115E (plancher du 14 février 2018), l'objectif se rapproche rapidement.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -0.97%