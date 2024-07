Teleperformance en queue de peloton après les avancées de Salesforce sur l'IA

(AOF) - En baisse relative jusqu'à la mi-séance, Teleperformance (-8,50% à 102,80 euros) accuse depuis le plus fort recul de l'indice phare de la place parisienne. Cette chute boursière intervient au moment même où le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance Salesforce a annoncé son premier agent d'intelligence artificielle entièrement autonome. Les actions du groupe français sont particulièrement sensibles aux progrès réalisés dans son domaine en matière d'IA.

En février, elles avaient chuté de 14% en une seule journée après des annonces du Suédois Klarna à propos déjà d'un assistant basé sur l'intelligence artificielle.

"Einstein Service Agent est le premier agent IA entièrement autonome de Salesforce. Il rend les chatbots conventionnels obsolètes grâce à sa capacité à comprendre et à agir sur un large éventail de problèmes de service sans scénarios préprogrammés, contribuant ainsi à rendre le service client beaucoup plus efficace", indique Salesforce dans un communiqué.

Avant de poursuivre : "Einstein Service Agent est prêt 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à communiquer avec les clients en langage naturel, à répondre sur les portails en libre-service et les canaux de messagerie, et à exécuter des tâches de manière proactive, tout en respectant des règles claires que les entreprises peuvent définir à l'aide de la plate-forme Einstein 1".

Avec un recul de 41 % (après 43 % en 2022), Teleperformance a occupé en 2023 l'avant-dernière place du bilan annuel du CAC 40.

Le titre chute de plus de 23% depuis le début de l'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Communication et Publicité

Un marché mondial qui se porte bien

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.