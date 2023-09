Teleperformance: distingué par Great Place to Work information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 08:40

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce faire partie du palmarès Top 10 Best Workplaces in Europe 2023, établi par Great Place to Work, obtenant la septième place parmi les multinationales par son classement en France, Grèce, Italie, Portugal, Suisse, Turquie et au Royaume-Uni.



'Près de 34.000 collaborateurs de Teleperformance en Europe ont participé anonymement à l'enquête annuelle. Elle évalue la confiance du groupe envers ses collaborateurs, ses valeurs, son leadership et sa capacité d'innovation', précise le groupe de centres de contact.



En début d'année, Teleperformance a obtenu la certification Great Place to Work dans 72 pays, dont 25 en Europe. Aujourd'hui, plus de 99% de ses 410.000 employés dans le monde travaillent dans une filiale ayant obtenu la certification Great Place to Work.