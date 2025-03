Teleperformance: distingué par Everest Group information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 14:15









(CercleFinance.com) - TP ( Teleperformance ) annonce avoir été reconnu comme 'leader' dans la matrice PEAK 2024 d'évaluation des solutions intégrées dans le secteur des services financiers réalisée par le bureau d'études international Everest Group.



Everest Group a évalué 18 acteurs de premier plan du monde entier, en analysant leurs capacités à déployer des services de ce type dans des domaines clés, notamment la banque de détail, les prêts et le traitement des paiements.



Le groupe d'externalisation de l'expérience client explique avoir été 'reconnu pour son expertise approfondie, sa connaissance du secteur et ses capacités d'innovation continue en matière d'IA au service de ses clients avec le développement de solutions intégrées'.





