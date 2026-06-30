Teleperformance chute de -13% après les résultats de Concentrix

Le titre Teleperformance chute de -13 % en Bourse dans le sillage de la publication des résultats trimestriels et des perspectives 2026 de son concurrent Concentrix.

Concentrix a enregistré un chiffre d'affaires de 2,46 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 1,9 % sur un an ( 0,6 % à taux de change constants).

Son résultat opérationnel a reculé à 95,4 millions de dollars, contre 148,3 millions un an plus tôt, tandis que sa marge d'EBITDA ajustée s'est établie à 14,1 %, en baisse de 70 points de base.

Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 9,925 et 10,025 milliards de dollars.

Il vise un bénéfice d'exploitation de 509 à 539 millions de dollars et un BPA dilué hors CRO de 10,83 à 11,18 dollars.

Selon AlphaValue, les résultats ne sont pas catastrophiques, mais traduisent une délocalisation accrue, une pression sur les marges et des perspectives de rentabilité inférieures aux attentes du marché.

AlphaValue souligne une baisse de la marge d'EBITDA (-70 points de base à 14,1 %) et des prévisions de marge opérationnelle annuelle inférieures aux attentes (BPA de 10,8 à 11,1 dollars US contre des prévisions de 11,7 à 11,9 dollars US).