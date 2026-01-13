Teleperformance chahuté en Bourse après l'annonce de pertes chez Concentrix
Chez AlphaValue, Fabrice Farigoule, en charge du dossier, estime que la chute du titre est liée à l'annonce, par Concentrix (son concurrent américain et co-leader mondial) d'une perte au quatrième trimestre 2025, même si cette dernière est due à une importante dépréciation du goodwill (environ 1,5 milliard de dollars US).
"Cela ne change pas grand-chose pour le groupe français, si ce n'est que ces activités ne valent plus qu'une fraction de leur valeur passée", souligne l'analyste.
Ce matin, le titre était déjà pénalisé par une note de Morgan Stanley qui a abaissé son objectif de cours sur la valeur, de 128 à 115 euros, même si son conseil reste à "surpondérer".
Teleperformance affiche un repli de plus de 5% depuis le début de l'année et près de 32% sur les six derniers mois. En novembre, la société avait notamment publié un avertissement sur résultats, composant avec des chiffres en demi-teinte et révisant ses objectifs à la baisse.
Le management indiquait alors viser une croissance organique annuelle de 4% à 6% d'ici 2028, une marge d'EBITA courant autour de 15,5% après intégration des coûts liés à l'IA, ainsi qu'un cash-flow net disponible cumulé d'environ 3 milliards d'euros sur la période 2026-2028.
