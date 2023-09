Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Téléperformance: cassure des 125E validée, pullback sous 121 information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 14:35









(CercleFinance.com) - Téléperformance valide la cassure du petit palier de soutien des 125E et le pullback ramène le cours sous 121E.

Le scénario de la reprise en 'V' sur 115E, voir en 'tasse avec anse' devient caduc : la tendance baissière de fond reprend le dessus et le recent plancher annuel du 17 au 21 août pourrait être retracé tout prochainement, en espérant ne pas enfoncer le nadir des 114,1E du 18 août à l'ouverture.





