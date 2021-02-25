Teleperformance-CA annuel en hausse à €5,73 mds, objectifs 2022 confirmés
Reuters•25/02/2021 à 18:22
25 février (Reuters) - TELEPERFORMANCE TEPRF.PA :
* CA ANNUEL EUR 5,73 MDS CONTRE EUR 5,36 MDS IL Y A UN AN
* EBITDA COURANT ANNUEL EUR 1,13 MDS CONTRE EUR 1,14 MDS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE ANNUEL EUR 324 MLNS CONTRE EUR 400 MLNS IL Y A UN AN
* PROPOSITION D'UN DIVIDENDE PAR ACTION DE 2,40 EUROS, STABLE PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
* OBJECTIFS 2021 : CROISSANCE ORGANIQUE D'AU MOINS + 9,0 % ET MARGE D'EBITA COURANT SUPÉRIEURE À 14,0 %
* CONFIRMATION DE L'OBJECTIF 2022 DE POURSUITE DE LA CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ ET DES MARGES À UN RYTHME ÉLEVÉ
* INTÉGRATION DE LA SOCIÉTÉ HEALTH ADVOCATE ATTENDUE DURANT LE 2 ÈME TRIMESTRE
* L'ACTIVITÉ DU S1 2021 BÉNÉFICIERA EN PARTICULIER DE LA TRÈS BONNE DYNAMIQUE COMMERCIALE ENREGISTRÉE TOUT AU LONG DE L'ANNÉE 2020
* CASH-FLOW NET DISPONIBLE : 487 MILLIONS D'EUROS, + 52 % VERSUS. 2019
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur TEPRF.PA
(Gdansk Newsroom)
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