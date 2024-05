Teleperformance : annulation de trois millions d'actions auto-détenues

(AOF) - Teleperformance (+1,63% à 105,80 euros) émarge à la deuxième place du palmarès du CAC 40. Le spécialiste de la gestion de la relation client a indiqué que son conseil d'administration a décidé d'annuler trois millions d'actions auto-détenues, représentant 4,7% du capital social, des actions qui avaient été rachetées dans le cadre d'un programme mis en oeuvre en avril 2023. À la suite de cette annulation, le groupe détient directement 880891 de ses propres actions, soit 1,5 % de son capital social.

Daniel Julien, président et co-directeur général de Teleperformance, a déclaré : " Ces rachats d'actions et leur annulation ont été motivés par le cours de bourse qui ne reflète pas correctement l'importante génération de flux de trésorerie du groupe, de ses performances hors pair sur son marché dans un environnement macroéconomique difficile et de ses perspectives de croissance future. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Communication et Publicité

Un marché mondial qui se porte bien

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.