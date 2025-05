Bayer: dans le haut du DAX, BofA en soutien information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - L'action Bayer signe l'une des plus fortes hausses de l'indice DAX vendredi, portée par un relèvement de recommandation des analystes de Bank of America (BofA).



Autour de 12h00, le titre progresse de 3,7%, signant la troisième meilleure performance de l'indice, en hausse de 1,2% au même moment.



La valeur est soutenue par le changement de recommandation de Bank of America, qui est passé ce matin à 'acheter' avec un objectif de cours porté à 30 euros.



Du point de vue du bureau d'études, les 12 à 18 mois à venir pourraient marquer le dénouement de deux dossiers qui pèsent depuis longtemps sur le cours du Bourse du groupe allemand, à savoir l'absence de nouveaux projets de médicaments et le contentieux concernant le glyphosate.



Selon BofA, les résultats de phase III sur son nouvel anticoagulant asundexian attendus à la fin de l'année pourraient ainsi apporter quelques bonnes nouvelles.



Parallèlement, les analystes estiment à plus de 50% la probabilité pour que la Cour Suprême des Etats-Unis mette un terme aux affaires liées au glyphosate, ce qui pourrait permettre au groupe de libérer quelque six milliards d'euros de provisions constituées jusqu'ici.





Valeurs associées BAYER 24,2300 EUR XETRA +5,21%