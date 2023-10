Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: adhésion au programme AI Lighthouse information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir rejoint AI Lighthouse, un programme lancé en juillet dernier et qui vise à accélérer le développement et l'adoption de l'IA (intelligence artificielle) générative dans les entreprises.



Le groupe collaborera à la conception et au développement de nouvelles applications d'IA générative dans la gestion de l'expérience client et des services informatiques pour accroître la productivité ainsi que la satisfaction des employés et des consommateurs.



Teleperformance vise notamment à automatiser les tâches à faible valeur ajoutée, telles que la synthèse des contenus, la définition des étapes suivantes à suivre, ainsi que la gestion des connaissances (knowledge management).





