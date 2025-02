Teleperformance: acquisition de ZP Better Together finalisée information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 18:28









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de 'ZP Better Together', un leader en croissance rapide dans les solutions linguistiques et les plateformes technologiques destinées aux personnes sourdes et malentendantes aux États-Unis.



Annoncée le 26 novembre 2024, l'opération a été approuvée par les autorités réglementaires compétentes.



'ZP Better Together' sera intégré dans le périmètre de consolidation de Teleperformance à compter du 1er février 2025.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 90,96 EUR Euronext Paris -0,33%