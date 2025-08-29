 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 723,23
-0,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Teleperformance : -9% sur la semaine, menace de nouveau le plancher des 65,5E
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 11:08

(Zonebourse.com) - Teleperformance dévisse de -9% sur la semaine et menace de nouveau le plancher annuel et historique des 65,5E des 4 et 5 août dernier.
En cas d'enfoncement, le titre irait chercher de nouveaux 'plus bas' et un support oblique long terme se dessine vers... 53E, soit quasiment 20% plus bas.

Valeurs associées

TELEPERFORMANCE
66,3200 EUR Euronext Paris -1,43%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

1 commentaire

  11:19

    comme Soitec

Signaler le commentaire

Fermer

