Teleperformance : -9% sur la semaine, menace de nouveau le plancher des 65,5E

(Zonebourse.com) - Teleperformance dévisse de -9% sur la semaine et menace de nouveau le plancher annuel et historique des 65,5E des 4 et 5 août dernier.

En cas d'enfoncement, le titre irait chercher de nouveaux 'plus bas' et un support oblique long terme se dessine vers... 53E, soit quasiment 20% plus bas.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 66,3200 EUR Euronext Paris -1,43%