Teleperformance : -9% sur la semaine, menace de nouveau le plancher des 65,5E
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 11:08
En cas d'enfoncement, le titre irait chercher de nouveaux 'plus bas' et un support oblique long terme se dessine vers... 53E, soit quasiment 20% plus bas.
Valeurs associées
|66,3200 EUR
|Euronext Paris
|-1,43%
-
