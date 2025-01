Teleperformance : +4%, s'attaque à la résistance des 86E information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 10:07









(CercleFinance.com) - Teleperformance s'envole de +4% et s'attaque à la résistance des 86E... qui est une double résistance.

D'abord horizontale car elle coïncide avec l'ex-support des 11 octobre et 3 novembre, puis oblique d'ici une semaine, et elle est issue du zénith des 119E du 31 juillet puis du 'pic' du 2 novembre à 100E... le tout prochain objectif à la hausse en cas de franchissement de 86,6E en clôture.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 86,12 EUR Euronext Paris +4,03%