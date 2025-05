Teleperformance: -+3%, refranchit les 100E information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 13:09









(CercleFinance.com) - Teleperformance engrange +3% et efface la résistance des 98,5E des 27 mars et 2 mai : quel chemin parcouru depuis le 7 avril et un test des 77E (au plus bas depuis le 30/06/2016).

Le titre refranchit les 100E et s'ouvre le chemin des 104,2E (résistance oblique moyen terme) puis des 107,7E, soit un retracement du zénith annuel du 6 mars dernier.



Valeurs associées TELEPERFORMANCE 100,2000 EUR Euronext Paris +3,11%