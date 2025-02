Teleperformance : -15% vers 84,5E, vers un retest des 80E ? information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 09:52









(CercleFinance.com) - Les investisseurs sanctionnent une modeste progression de 2,6% du chiffre d'affaire, ce qui entraine une violente cassure des 100E : Teleperformance dévisse -15% vers 84,5E, ce qui efface d'un coup tous les gains depuis le 16 janvier et met en péril le support des 85,5E des 30 avril, 10 octobre et 3 décembre dernier.

Impossible d'exclure maintenant un retracement du plancher annuel 2024 des 80E du 17 décembre dernier.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 91,80 EUR Euronext Paris -8,38%