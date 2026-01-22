 Aller au contenu principal
Telenor va céder le gros de ses parts dans True en Thaïlande
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 09:42

Telenor annonce avoir trouvé un accord avec Arise Digital Technology Company Limited en vue de lui vendre 24,95% des actions de l'opérateur télécoms thaïlandais True, à un prix de 11,70 bahts (THB) par action, un montant qui sera assorti d'une option put/call mutuelle pour les 5,35% restants.

Le produit de cette cession s'élèvera à 100,9 MdsTHB (environ 32,3 milliards de couronnes norvégiennes), et le produit de l'exercice de l'option exerçable dans deux ans, à 21,9 MdsTHB (environ 6,9 MdsNOK aux taux de change actuels).

L'opérateur télécoms scandinave reconnaîtra un gain comptable d'environ 14,7 MdsNOK à la clôture de la vente initiale. La transaction est soumise aux conditions habituelles et devrait être finalisée dans quelques mois.

"Avec la conclusion de la vente de Telenor Pakistan en décembre et l'accord de vente de nos parts dans True, nous avons fait de grands pas pour mettre en oeuvre notre stratégie", déclare sa CEO Benedicte Schilbred Fasmer.

Ces transactions fourniront des ressources pour les quatre priorités stratégiques de Telenor d'ici 2030: croissance par l'excellence client, transformation axée sur la technologie, réduction des dépenses et accent sur la création de valeur pour les actionnaires.

