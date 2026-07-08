Telenor prend une participation majoritaire dans le fournisseur suédois Bahnhof

Le groupe annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans le fournisseur suédois de haut débit Bahnhof. Cette opération valorise l'entreprise à 6,1 milliards de couronnes suédoises (SEK).

Cette acquisition fera de Telenor le deuxième plus grand fournisseur de haut débit fixe en Suède. La finalisation de l'opération entraînera pour Telenor l'obligation de lancer une offre publique d'achat en numéraire auprès de tous les actionnaires de Bahnhof.

Bahnhof a bâti une activité solide et rentable dans le secteur du haut débit fixe en Suède, desservant plus de 500 000 clients particuliers et environ 15 000 entreprises.

Les actifs de l'entreprise comprennent une infrastructure réseau propriétaire, un accès à des réseaux ouverts et cinq centres de données de colocalisation.

En s'ajoutant aux activités fixes et mobiles existantes de Telenor en Suède, Bahnhof apporte des atouts complémentaires dans les domaines du haut débit fixe, des services aux entreprises et des infrastructures sécurisées.

Au premier trimestre 2026, Bahnhof affichait un chiffre d'affaires de 2,3 MdsSEK, un EBITDA de 0,36 milliard de SEK et un flux de trésorerie disponible de 0,24 MdSEK, calculé sur les douze derniers mois.

Telenor prévoit que l'acquisition générera des synergies significatives au fil du temps, notamment grâce à la montée en gamme et aux ventes croisées au sein de son portefeuille de produits élargi. L'opération devrait accroître progressivement l'EBITDA annuel au cours des quatre premières années suivant l'acquisition, pour atteindre une moyenne d'environ 0,7 milliard de couronnes suédoises par an sur cette période, avant prise en compte de coûts d'intégration annuels d'environ 0,1 milliard de couronnes suédoises sur la même période.

"Cette opération nous confère l'envergure et la taille critique nécessaires pour être plus compétitifs et créer de la valeur à long terme pour nos clients et nos actionnaires", a déclaré Benedicte Schilbred Fasmer, présidente-directrice générale du groupe Telenor.

"Il s'agit d'une étape importante pour Telenor en Suède. Bahnhof apporte une équipe solide, une clientèle fidèle et des compétences complémentaires. Ensemble, nous serons mieux placés pour proposer des services compétitifs et pertinents aux clients dans toute la Suède ", a déclaré Jonas Edén, DG de Telenor Suède.