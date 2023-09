Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telenor: en nette hausse un broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 16:57









(CercleFinance.com) - Telenor gagne près de 4% à Paris, bien aidé par une analyse de Barclays qui a relevé sa recommandation sur le titre de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours porté de 145 à 160 couronnes norvégiennes, dans une note consacrée aux opérateurs télécoms nordiques.



'Nous pensons que les marchés nordiques offrent la meilleure exposition au pouvoir de fixation des prix positif chez les opérateurs télécoms européens, la Norvège et la Finlande affichant une nette dynamique, la Suède légèrement derrière', juge-t-il.



Le broker voit Telenor comme 'la carte la plus appropriée de jouer ceci' et relève donc son conseil sur le titre, alors qu'il dégrade son pair Telia à 'pondérer en ligne' et reste à 'surpondérer' sur Tele2, qui lui 'semble trop bon marché pour être ignoré'.







Valeurs associées TELENOR Tradegate +3.03% TELENOR LSE -100.00% TELENOR LSE Intl +3.85% TELENOR OTCBB 0.00%