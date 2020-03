Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleios Capital Partners détient 15,31% du capital de Maisons du Monde-AMF Reuters • 26/03/2020 à 12:08









PARIS, 26 mars (Reuters) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé dans un avis publié jeudi au sujet de Maisons du Monde MDM.PA que: * LE FONDS TELEIOS CAPITAL PARTNERS A FRANCHI LE SEUIL DE 15% DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE DE MAISONS DU MONDE * TELEIOS DÉTIENT DÉSORMAIS 15,31% DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE DE MAISONS DU MONDE * CE FRANCHISSEMENT DE SEUILS RÉSULTE D'UNE ACQUISITION D'ACTIONS MAISONS DU MONDE SUR LE MARCHÉ Pour plus de détails, cliquez sur MDM.PA

Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris -3.78%