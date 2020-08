Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefoot sera accessible aux abonnés Bouygues Telecom Reuters • 14/08/2020 à 12:25









PARIS, 14 août (Reuters) - Bouygues telecom BOUY.PA et le groupe espagnol Mediapro ont annoncé vendredi dans un communiqué commun: * LA CONCLUSION D'UN ACCORD DE DISTRIBUTION CONCERNANT LA CHAÎNE TELEFOOT, QUI SERA ACCESSIBLE À TOUS LES ABONNÉS ADSL, FTTH ET MOBILE DE BOUYGUES TELECOM * TELEFOOT SERA TRÈS PROCHAINEMENT PROPOSÉE À LA SOUSCRIPTION AUX ABONNÉS BOUYGUES TELECOM ÉLIGIBLES, AFIN QUE CES DERNIERS PUISSENT BÉNÉFICIER RAPIDEMENT S'ILS LE SOUHAITENT DE L'INTÉGRALITÉ DES PROGRAMMES ET DES MATCHES PROPOSÉS PAR TELEFOOT SUR SA CHAÎNE PRINCIPALE ET SES CANAUX ADDITIONNELS TELEFOOT STADIUM, POUR LA LIGUE 1 UBER EATS, LA LIGUE 2 BKT, MAIS ÉGALEMENT POUR L'UEFA CHAMPIONS LEAGUE (POUR LA SAISON 2020/2021) ET L'UEFA EUROPA LEAGUE Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -0.85%