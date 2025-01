Telefonica: un nouveau président au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 11:06









(CercleFinance.com) - Le groupe Telefonica a annoncé lundi la nomination de Marc Murtra en tant que nouveau président de son conseil d'administration, succédant ainsi à ce poste à José María Álvarez-Pallete.



Dans un communiqué, l'opérateur de télécommunications justifie ce changement par l'évolution récente de son actionnariat, l'Etat espagnol détenant désormais 10% de son capital.



Le groupe évoque aussi la volonté manifestée par certains de ses actionnaires de renouveler la présidence du conseil.



Diplômé de l'Université Polytechnique de Catalogne et titulaire d'un MBA de la Leonard School of Business de l'Université de New York, Marc Murtra a débuté sa carrière d'ingénieur dans le secteur du nucléaire, avant de rejoindre celui des nouvelles technologies puis l'administration publique.



Il a notamment occupé les fonctions de directeur de cabinet au Ministère espagnol de l'industrie, du commerce et du tourisme.



Il enseigne par ailleurs l'administration des entreprises et l'économie à l'Université Pompeu Fabra.





Valeurs associées TELEFONICA 3,86 EUR Sibe -2,67%