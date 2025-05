Telefonica: 'résultats trimestriels conformes aux attentes' information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - L'opérateur espagnol Telefonica a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 1,3 % à 9 221 millions d'euros au premier trimestre. Le groupe a profité de la bonne performance des revenus des activités B2C (+5,4 %) et B2B (+1,8 %). En données publiées, le chiffre d'affaires est en baisse de 2,9 %.



En ce qui concerne les cessions réalisées dans Hispam, la société a classé Telefónica Argentina et Telefónica del Perú comme activités abandonnées au premier trimestre 2025.



L'EBITDA ajusté s'élève à 3 014 millions d'euros et affiche une croissance organique de 0,6 %, bien qu'en baisse de 4,2 % en données publiées.



Le résultat net du Groupe est une perte de 1 304 milliards d'euros au premier trimestre. Le résultat des activités poursuivies est de 427 millions d'euros. Les activités abandonnées, c'est-à-dire les actifs qui ne font plus partie de Telefónica (Argentine et Pérou) ont subi des pertes de 1 731 milliards d'euros.



Le fournisseur de télécommunications prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires, de l'EBITDA et de l'EBITDAaL - CapEx sur l'exercice 2025. Le groupe fixe un objectif de dépenses d'investissement/ventes inférieur à 12,5 %, un FCF similaire à celui de 2024 et une réduction de l'endettement.



' Les résultats du premier trimestre sont conformes à nos attentes, tandis que les flux de trésorerie disponibles reflètent la saisonnalité habituelle. Les résultats du Groupe s'amélioreront tout au long de l'année, en ligne avec nos prévisions pour 2025 ', a déclaré Emilio Gayo, COO de Telefónica.





