Telefonica: prévisions relevées après un solide semestre

(CercleFinance.com) - Telefonica a relevé jeudi ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2023 après avoir fait état de solides résultats au premier semestre grâce à la bonne tenue de ses activités au Brésil.



L'opérateur télécoms espagnol s'attend désormais à une croissance organique de 4% de son chiffre d'affaires cette année, soit le double de sa prévision précédente.



Il table par ailleurs sur un excédent brut d'exploitation (EBE) en croissance organique de 3%, soit dans le haut de la fourchette qu'il avait communiquée au marché en début d'année.



Son chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année s'est accru de 3,7% à 20,18 milliards d'euros, soutenu notamment par le marché brésilien qui représente désormais 20% de ses activités.



Dans une note de réaction, les analystes d'AlphaValue saluent de 'solides' performances au vu notamment du renchérissement de l'énergie et de l'inflation salariale.



'Nous sommes confiants quant à la réalisation des objectifs pour 2023 et nous estimons donc que le versement du dividende annuel est sécurisé', souligne le bureau d'études.



'Nous pensons même que ce dernier pourrait être revu à la hausse à partir de 2024', ajoute le cabinet parisien.



Cotée à la Bourse de Madrid, l'action Telefonica progressait de 2,4% jeudi matin suite à cette publication.





