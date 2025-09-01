 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 711,51
+0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Telefonica: objectif de cours relevé chez UBS
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 14:00

(Zonebourse.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'neutre' sur Telefonica tout en relevant son objectif de cours de 3,9 à 4,8 euros, une nouvelle cible ne laissant que 6% de potentiel de progression pour le titre de l'opérateur de télécommunications.

'Telefonica a bénéficié d'une revalorisation de l'ensemble de son secteur, mais les tendances restent mitigées et l'incertitude face aux diverses options est élevée', estime le broker dans le résumé de sa note de recherche sur le groupe ibérique.

Valeurs associées

TELEFONICA
4,5870 EUR Sibe +0,13%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 01/09/2025 à 14:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 01.09.2025 15:03 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Hebdo des marchés Amundi
    De nouveaux sommets historiques pour les actions américaines
    information fournie par Amundi 01.09.2025 15:00 

    Résilience de l'activité économique aux États-Unis, léger recul de la confiance des entreprises et des consommateurs de la zone euro, imposition de droits de douane secondaires à l'Inde par les Etats-Unis… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. Le ... Lire la suite

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Electricité: Eni paie une amende de 275.000 euros pour clore un litige sur des factures
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.09.2025 14:52 

    Le fournisseur d'électricité Eni France a accepté de payer une amende de 275.000 euros pour clore un litige autour de factures ayant lésé plus de 77.000 clients français en 2022 et 2023, a annoncé lundi la Répression des fraudes. Cette amende transactionnelle vient ... Lire la suite

  • ( AFP / ANGELA WEISS )
    France: le secteur manufacturier se reprend un peu en août (PMI)
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.09.2025 14:51 

    L'activité dans le secteur manufacturier s'est très légèrement reprise en août après que le recul de la demande s'est atténué, selon les données publiées lundi par S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB). L'indice PMI s'est redressé à 50,4 en août,

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank