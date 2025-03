Telefonica: nomination d'un nouveau directeur opérationnel information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 16:52









(CercleFinance.com) - Telefonica a annoncé jeudi la nomination d'Emilio Gayo au poste de directeur opérationnel, en remplacement d'Angel Vila qui occupait ce poste depuis 2017.



Emilio Gayo, qui dispose de 30 ans d'expérience dans le secteur, était entré chez Telefonica en 2004 en tant que responsable des opérations internationales de Telefonica Moviles, la branche qui regroupait alors les activités de téléphonie mobile de l'opérateur de télécommunications.



Il était, depuis 2018, le directeur général de Telefonica Espagne, la filiale espagnole du groupe.



Dans ses nouvelles fonctions, Gayo aura en charge les activités en Espagne, au Brésil, en Espagne et au Royaume-Uni, ainsi que les métiers liés au B2B, la division Telefonica Tech liée aux métiers du numérique, la filiale d'infrastructures Telefonica Infra mais aussi celle du 'cloud' (gCTIO).



Cette promotion fait partie d'une refonte plus large de la direction du groupe, qui intervient dans le sillage de la récente nomination de Marc Murtra en tant que président exécutif.



A moins d'une heure de la clôture de la Bourse de Madrid, l'action Telefonica affichait des gains de 0,8% jeudi, à comparer avec une progression de 0,1% pour l'indice IBEX 35.





Valeurs associées TELEFONICA 4,15 EUR Sibe +0,63%