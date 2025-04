Telefonica: la filiale péruvienne cédée à Integra information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 10:46









(CercleFinance.com) - L'opérateur espagnol Telefonica a annoncé lundi avoir conclu un accord pour la vente de sa filiale péruvienne à Integra pour un montant de l'ordre de 900.000 euros.



Toujours fortement endetté malgré la réduction de sa dette auquel le groupe a procédé ces dernières années, Telefonica cherche à réduire progressivement sa présence en Amérique Latine.



Le fournisseur de télécommunications avait déjà cédé, au mois de février, sa filiale Telefonica Moviles Argentina à Telecom Argentina pour un montant d'environ 1,2 milliard d'euros.



La cession intervient surtout alors que 'Telefónica del Perú' a accumulé les dépréciations d'actifs l'an dernier.



La finalisation de l'opération doit intervenir dès aujourd'hui.





Valeurs associées TELEFONICA 4,1230 EUR Sibe +3,10%