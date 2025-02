Telefonica: la filiale argentine cédée à Telecom Argentina information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 10:02









(CercleFinance.com) - Telefonica a annoncé lundi soir avoir vendu la totalité du capital de sa filiale Telefonica Moviles Argentina à Telecom Argentina pour un montant d'environ 1,2 milliard d'euros.



Dans un bref communiqué, l'opérateur de téléphonie explique que cette cession s'inscrit dans le cadre de la gestion de son portefeuille d'activités et de sa stratégie visant à réduire progression son exposition à l'Amérique Latine.



'Selon le quotidien Expansion, la cession de l'ensemble de ses activités en Amérique Latine pourrait lui rapporter entre 2,5 et 2,7 milliards d'euros', écrivent ce matin les analystes d'Allinvest.



Selon la société de Bourse, la présidence argentine a néanmoins souligné que l'opération serait soumise au feu vert de l'autorité de la compétence nationale, qui sera chargée de déterminer si l'opération peut entraîner une situation de monopole.



'En effet, cette cession pourrait laisser 70% des services de télécommunication argentins entre les mains d'un seul groupe', fait remarquer Allinvest dans sa note de réaction.



A la Bourse de Madrid, l'action Telefonica progressait de plus de 1,7% suite à cette annonce mardi matin dans les premiers échanges.





Valeurs associées TELEFONICA 4,30 EUR Sibe +1,37%