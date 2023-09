Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefonica: l'action avance, stc prend 9,9% du capital information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 16:54









(CercleFinance.com) - L'action Telefonica progresse ce mercredi à la Bourse de Madrid en réaction à l'annonce d'une prise de participation de 9,9% de Saudi Telecom Company (stc) au capital de l'opérateur télécoms espagnol.



Dans un avis transmis à la CNMV, l'autorité de marchés espagnole, stc précise que son investissement - estimé à quelque 2,1 milliards d'euros - s'est fait via l'acquisition de 4,9% des actions du groupe et via l'utilisation d'instruments financiers représentant 5% du capital.



Le document précise que stc n'a pas l'intention de prendre le contrôle de Telefonica, ni d'acquérir une participation majoritaire, son investissement reflétant au contraire sa 'confiance' dans l'équipe de direction actuelle et sa stratégie visant à créer de la valeur.



La capitalisation boursière de Telefonica ressort actuellement à 21,7 milliards d'euros tandis que celle de stc - qui cote à la Bourse saoudite - atteint 49,2 milliards d'euros.



En fin d'après-midi, le titre Telefonica progressait de 0,3% après avoir pris jusqu'à 3,7% plus tôt dans la journée.





Valeurs associées TELEFONICA Sibe +0.24%