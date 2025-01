Telefónica: associé à IBM dans la cybersécurité quantique information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 17:20









(CercleFinance.com) - Telefónica Tech, l'unité numérique du groupe de télécommunications espagnol Telefónica, et IBM ont annoncé aujourd'hui un accord de collaboration visant à développer et proposer des solutions de sécurité répondant aux défis posés par les futurs ordinateurs quantiques d'importance cryptographique.



Ces solutions intégreront la technologie quantique sécurisée d'IBM et l'expertise de Telefónica Tech en cybersécurité pour protéger les entreprises et les administrations publiques.



Elles s'appuieront sur les nouveaux standards cryptographiques définis par le NIST, soit l'Institut national des normes et de la technologie des États-Unis.



L'accord prévoit également la création d'un bureau commun pour explorer des cas d'usage, notamment le chiffrement des communications et la sécurisation des environnements critiques.







