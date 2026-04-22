Teleflex bondit à la suite de l'annonce d'une offre publique d'achat conjointe de CVC et de GTCR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril -

** Les actions de Teleflex TFX.N augmentent de 13 % à 133,70 $ avant le marché

** Les sociétés de capital-investissement CVC Capital Partners et GTCR ont soumis hier une offre conjointe de rachat du fabricant d'appareils médicaux, selon une source

** TFX fabrique des tubes respiratoires, des cathéters et des produits d'accès vasculaire utilisés principalement dans les unités de soins intensifs des hôpitaux

** La source ajoute que l'offre est en cours d'évaluation; aucun accord n'est certain et TFX peut rejeter l'approche ou susciter l'intérêt d'un rival

** La société a remodelé ses activités, en vendant trois unités pour 2,03 milliards de dollars en décembre, afin de mieux se concentrer sur ses objectifs

** L'action a terminé le commerce régulier en baisse de 5,5 % à 124,75 $ plus tôt dans la session

** A la dernière clôture, l'action a progressé de ~2% depuis le début de l'année