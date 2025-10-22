Teledyne s'attend à une baisse à court terme des nouveaux contrats ; les actions chutent

22 octobre - ** Les actions du fabricant de capteurs de détection de cibles Teledyne TDY.N chutent de 6,5 %à 536,53 $ dans les échanges matinaux

** La société met en garde contre un éventuel impact à court terme de la fermeture du gouvernement américain sur les nouveaux contrats

** "Compte tenu de la fermeture du gouvernement américain, nous sommes un peu mesurés quant aux attentes concernant les nouveaux contrats et les livraisons à très court terme", a déclaré le président exécutif Robert Mehrabian

** Toutefois, TDY relève sa prévision de bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année entre 21,45 et 21,60 dollars, contre 21,20 à 21,50 dollars précédemment

** La société affiche un bénéfice ajusté par action de 5,57 $ au troisième trimestre, supérieur aux estimations de 5,48 $ par action

** Onze des 13 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et deux à "conserver"; leur estimation médiane est de 614 $, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 18,4 % depuis le début de l'année