Teledyne revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels et dépasse les estimations trimestrielles

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Teledyne Technologies TDY.N a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2026, le fabricant de systèmes de détection continuant de bénéficier d'une demande robuste dans ses segments de l'imagerie numérique, de l'instrumentation et de l'aérospatiale et de la défense.

Teledyne continue de bénéficier d'une demande élevée d'équipements de défense et de surveillance dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, et la société a noté une nouvelle augmentation de son chiffre d'affaires provenant des récentes acquisitions.

"La croissance organique a été la plus forte dans notre segment Digital Imaging, où les détecteurs et systèmes infrarouges pour les applications spatiales, aéroportées, marines et terrestres, ainsi que les systèmes aériens complets sans pilote ont contribué de manière significative", a déclaré le directeur général Robert Mehrabian.

"En outre, nos activités d'imagerie industrielle et de radiologie ont toutes deux renoué avec la croissance d'une année sur l'autre."

La société prévoit désormais un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 23,85 et 24,15 dollars par action, contre une fourchette précédente de 23,45 à 23,85 dollars.

Le point médian de la nouvelle fourchette de prévisions est de 18 cents supérieur à l'estimation des analystes de 23,82 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, Teledyne a gagné 5,80 dollars par action au cours du trimestre clos le 29 mars, contre des estimations de 5,48 dollars par action.

La société basée à Thousand Oaks, en Californie, a enregistré une hausse de 7,6 % en glissement annuel de son chiffre d'affaires trimestriel à 1,56 milliard de dollars, contre des estimations de 1,52 milliard de dollars.