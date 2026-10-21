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Teledyne en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre et revu à la hausse ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 15:49

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions de Teledyne Technologies TDY.N progressent de plus de 2 % à 646,40 dollars après la publication des résultats du troisième trimestre

** Le fabricant de capteurs de détection de cibles relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026, les portant de 24,45 $ à 24,65 $ à 25,40 $ à 25,50 $

** Le BPA ajusté du troisième trimestre, à 6,72 dollars, dépasse les estimations de 6,17 dollars, selon les données de LSEG

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre, à 1,68 milliard de dollars, dépasse les estimations de 1,65 milliard de dollars

** Les ventes de l'activité Imagerie numérique ont bondi de 15 % en glissement annuel pour atteindre 903 millions de dollars

** TDY table sur un BPA ajusté de 6,60 à 6,70 dollars au quatrième trimestre, contre une estimation de 6,54 dollars

** Le carnet de commandes financé avoisine les 5,3 milliards de dollars; la société a racheté pour 224,6 millions de dollars d'actions depuis septembre

** 8 des 13 courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, 5 la note "conserver"; objectif de cours médian: 760 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre a progressé d'environ 26 % depuis le début de l'année

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