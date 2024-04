Telecom Italia: Vivendi s'abstiendra lors du vote des actionnaires sur un nouveau mandat du PDG

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le géant français des médias Vivendi a annoncé lundi son intention de s'abstenir lors du vote sur le renouvellement du conseil d'administration de Telecom Italia (TIM), dont le PDG Pietro Labriola brigue un nouveau mandat, à l'assemblée générale des actionnaires prévue mardi.

Premier actionnaire de Telecom Italia, Vivendi "ne souhaite pas être associé à des décisions concernant les nominations au conseil, considérant qu'il incombe au management actuel et à ses soutiens de démêler la délicate situation dans laquelle TIM se trouve actuellement", selon un communiqué.

Le conseil d'administration de Telecom Italia avait présenté début mars une liste de candidats en vue de son renouvellement et approuvé "à l'unanimité" la candidature de M. Labriola à un nouveau mandat de trois ans à la tête de l'opérateur de télécommunications.

L'abstention de Vivendi pourrait faciliter la reconduction de M. Labriola, 56 ans, nommé en janvier 2022 avec l'aval du groupe français, qui a cependant pris ses distances après la décision du PDG de vendre le réseau fixe du groupe au fonds d'investissement américain KKR.

Vivendi, qui détient une part de 23,75% de TIM, "ne soutient pas la liste de candidats présentée par le conseil sortant, étant donné que celle-ci s’inscrit dans la continuité d’un conseil pendant l’exercice duquel le cours de Bourse a perdu la moitié de sa valeur".

En plus, ce conseil a approuvé, selon Vivendi, "la vente du réseau fixe de TIM en novembre 2023 à un prix ne reflétant pas la vraie valeur de cet actif", sans avoir "fourni une information exhaustive et fiable au marché quant à cette opération et ses effets sur la pérennité de TIM".

Vivendi compte "poursuivre avec fermeté" son recours contre la vente du réseau "devant le tribunal de Milan et tout autre moyen légal à sa disposition pour protéger ses droits".

Le groupe français a ajouté vouloir s’abstenir "malgré les efforts louables de ceux qui ont proposé des listes majoritaires alternatives".

Deux autres listes de candidats concurrentes pour le renouvellement du conseil d'administration de TIM sont en lice, l'une présentée par le fonds d'investissement Merlyn et l'autre par le fonds activiste Bluebell Capital Partners.